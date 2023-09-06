ظاهرة مناخية غير مسبوقة في اليونان

أعلن خبير الأرصاد الجوية دميتريس زياكوبولوس الأربعاء، أن اليونان تعرضت "لتساقط أمطار تراوحت ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة في مغنيسيا" بوسط البلاد، وهي "ظاهرة غير مسبوقة" في العقود الأخيرة.

وقال الخبير نائب رئيس مركز دراسات إدارة الأزمات في وزارة الأزمة المناخية خلال مؤتمر صحافي في أثينا "يبدو أن منطقة مغنيسيا الجبلية تأثرت بهطول أمطار تراوحت ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة"، وهي "ظاهرة غير مسبوقة في بيانات الأرصاد الجوية في البلاد" التي تقاس منذ 1955.

ولقي شخصان مصرعهما بسبب الأمطار الغزيرة منذ الثلاثاء في مغنيسيا على بعد 331 كيلومترا شمال أثينا.