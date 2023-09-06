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بريطانيا تستعد لموجة استوائية جديدة

بريطانيا تستعد لموجة استوائية جديدة
6 سبتمبر 2023 18:20

حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من "ليال استوائية" الأسبوع الجاري، حيث ترتفع الحرارة مجددا في أنحاء كثيرة من أوروبا. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الدنيا في المملكة المتحدة بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء وغدا الخميس قد تتجاوز تلك المعتادة في سبتمبر وهي 21.7 درجة مئوية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع أن تصل الحرارة خلال النهار إلى 32 درجة مئوية في بعض أنحاء جنوب إنجلترا، رغم أن العواصف الرعدية قد تضرب بعض المناطق.

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والصورة مماثلة في أجزاء أخرى من غرب ووسط أوروبا، حيث يتوقع أن تصل الذروة إلى 33 درجة مئوية يوم الجمعة. ودرجات الحرارة هذا الصيف هي الأعلى، وفقا للبيانات المسجلة، بفارق عالمي كبير فيما تؤثر موجات الحر المتطرفة على أميركا الشمالية وأوروبا وأسيا، بحسب وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة الأرض.

وأضافت كوبرنيكوس أن درجات الحرارة في يونيو ويوليو وأغسطس كانت أعلى من المتوسط المسجل بين 1991 و2020 بواقع 0.66 درجة مئوية. وكان أغسطس الشهر المسجل الأشد حرارة عالميا بعد يوليو 2023 .

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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