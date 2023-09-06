مصرع 21 شخصاً في إعصار ضرب البرازيل

لقي 21 شخصاً مصرعهم جراء الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل.

وقال دو سول إدواردو ليتي حاكم ولاية "ريو غراندي" خلال مؤتمر صحافي، إنه تم استدعاء العشرات من رجال الإطفاء، وإنقاذ مئات الأشخاص، كما تم إجلاء السكان المحاصرين عبر المروحيات.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان لها، أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 60 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات التربة والفيضانات.

من جانبه ذكر ولني باريروس وزير الدفاع المدني في الولاية ، أن أكثر من 300 ملم من الأمطار هطلت على الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.