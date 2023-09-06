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إعصار "هايكوي" يودي بحياة رجلي إطفاء في الصين

إعصار "هايكوي" يودي بحياة رجلي إطفاء في الصين
6 سبتمبر 2023 09:22

لقي اثنان من رجال الإطفاء في جنوب الصين في أعقاب الإعصار هايكوي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وذكرت شينخوا أن تسعة من أفراد إدارة الإطفاء كانوا في سيارة سقطت في نهر بعد أن جرفتها مياه الفيضانات في مدينة فوتشو بجنوب شرق الصين يوم الثلاثاء. ووفقاً للتقرير، تم إنقاذ ستة منهم.

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ولا يزال أحد رجال الإطفاء مفقوداً. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هايكوي، وهو الإعصار الـ 11 هذا العام، كان في أوج قوته في الصين منذ صباح الثلاثاء، خاصة في مقاطعتي فوجيان وقوانجدونج بجنوب الصين، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتسبب في فيضانات.

وفي بعض المناطق، هطل أكثر من 300 مليمتر من الأمطار في غضون 24 ساعة. 

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
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