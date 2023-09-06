قتيلان ومفقودون بفيضانات في تركيا

لقي شخصان حتفهما وفقد أربعة آخرون بعد أن تسببت عواصف شديدة في غرب تركيا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، حسبما ذكر مسؤولون. ولا تزال السلطات تبحث عن المفقودين الأربعة في ولاية قرقلر إيلي غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث (آفاد).

وتم إنقاذ ستة آخرين. ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، جرفت الفيضانات أكواخا في مجمع للعطلات. وغمرت الأمطار الغزيرة المنازل والشوارع. كما تسبب البرق في حرائق في 36 موقعا منفصلا، حسبما ذكرت الأناضول.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تأثرت منطقة البحر الأسود بالفيضانات أيضا. وتوقعت (آفاد) مزيدا من العواصف في غرب وجنوب غرب البلاد، محذرة من فيضانات مفاجئة وصواعق ورياح عاتية. وتعرضت تركيا لموجة حر في منتصف أغسطس. وقالت هيئة الطقس إن درجات الحرارة في الشرق لا تزال أعلى من القيم الطبيعية في هذا الوقت من العام ، بينما عادت إلى المعدل الطبيعي في أماكن أخرى.