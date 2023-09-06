مقتل 53 جندياً في هجوم ببوركينا فاسو

قتل 17 جنديا و36 عنصراً داعماً لجيش بوركينا فاسو في هجوم جديد نسب الى إرهابيين في شمال هذا البلد، وفق ما افادت هيئة الاركان الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان في بيان إن "17 جنديا و36 من المتطوعين دفاعا عن الوطن قتلوا" الاثنين.

وأضافت ان الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا "للسماح باعادة إسكان" أشخاص "تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين" بعدما طردهم الإرهابيون.

ولفتت هيئة أركان الجيش الى "ثلاثين جريحا تم اجلاؤهم والاهتمام بهم".

وأوضحت هيئة الأركان أن "عمليات رد" أتاحت "تحييد العديد من المهاجمين" و"تدمير معداتهم القتالية"، مؤكدة "استمرار العمليات في المنطقة".

وشددت على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الارهابية الفارة".

ونددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالهجوم.



