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واشنطن تؤكد أهمية اجتماعات قمة العشرين في الهند

واشنطن تؤكد أهمية اجتماعات قمة العشرين في الهند
6 سبتمبر 2023 07:36

شددت الإدارة الأميركية على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين كمنتدى لتحقيق النتائج، قبل قمة المجموعة المقررة في الهند مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء قمة نيودلهي بأنها فرصة "لجميع الاقتصادات الكبرى في العالم للعمل معا لحل المشكلات العالمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الدولي من صدمات تاريخية ومتداخلة".

وأضاف سوليفان: "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن لدينا منتدى عمل مع أكبر الاقتصادات في العالم لتحقيق نتائج ذات مغزى".

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ويريد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تظهر رئاسته لمجموعة العشرين مدى الأهمية التي باتت تحظى بها بلاده.

ولن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير اجتماع هذا العام.

 

المصدر: وكالات
واشنطن
مجموعة العشرين
جو بايدن
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