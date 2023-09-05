%28 ارتفاع طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل (وكالات)

أعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن طلبات اللجوء في دول التكتل والنروج وسويسرا في النصف الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتم التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن «الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية». وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015 و1.2 مليون في 2016، وفي 2022 بلغ العدد 994945.

وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريباً من إسبانيا 17% وفرنسا 16%.