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الفلبين تعرض تولي رئاسة «آسيان»

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس
6 سبتمبر 2023 01:04

جاكرتا (وكالات) 

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عرضت الفلبين، أمس، تولي رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بدلاً من ميانمار في عام 2026.
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في إعلان مفاجئ أمام الجلسة العامة لقمة آسيان بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، «يسعدني أن أعلن أن الفلبين مستعدة لتولي القيادة ورئاسة آسيان في عام 2026». وأضاف ماركوس أن الفلبين تعتزم «التعامل مع آسيان وهي تدخل فصلاً جديداً»، ولم يذكر ماركوس ما إذا كانت ميانمار طلبت هذه الخطوة على وجه التحديد. 
واستحوذت الأزمة في ميانمار على جزء كبير من أعمال القمة السنوية للرابطة في جاكرتا. وأوضح دبلوماسيون في إندونيسيا أن التخطيط لعقد اجتماع دولي في ميانمار سيكون أمراً صعباً، نظراً للأزمة الحالية. ولم تتم دعوة كبار ممثلي المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لحضور قمة جاكرتا.

الفلبين
رابطة دول جنوب شرق آسيا
آسيان
قمة آسيان
فرديناند ماركوس
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