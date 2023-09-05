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«الوزاري العربي» يعقد اجتماعاً اليوم في القاهرة

أرشيفية
6 سبتمبر 2023 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لبحث عدد من الموضوعات الدائمة على جدول أعمال دورتهم العادية 160.
وقال مصدر مطلع بالأمانة العامة أمس: إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية بصفة مصر رئيس المجلس في دورته السابقة، وسيركز فيها على الجهود التي قامت بها مصر لتنفيذ قرارات الدورة السابقة، ثم يلقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كلمة بصفته رئيس الدورة الحالية تعقبها كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وأوضح المصدر أن هناك عدداً من الضيوف سيشاركون في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وسيلقون كلمات أمام وزراء الخارجية العرب، في مقدمتهم وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، ومفوض عام وكالة «الأنروا» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني.
وبحسب المصدر سيقوم وزراء الخارجية في جلستهم المغلقة التي تعقب الجلسة الافتتاحية باعتماد مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في جلستهم، أمس.
وأضاف المصدر أن «هناك عدة اجتماعات ستعقد على هامش الاجتماع الوزاري تختص بتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري ويشارك فيها ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة، ويمثلها وزراء خارجية الجزائر والسعودية والبحرين والترويكا على مستوى مجلس الجامعة، ويمثلهم وزراء خارجية ليبيا و مصر والمغرب».

وزراء الخارجية العرب
المجلس الوزاري العربي
الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
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