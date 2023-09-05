القضاء على 4 من قادة «داعش» في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر أمنية أن 4 من أهم قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي في 3 محافظات، أبيدت من خلال سلسلة عمليات أمنية نوعية. وقالت المصادر، إن «قواطع ديالى وصلاح الدين وكركوك شهدت متغيرات مهمة الأشهر الماضية من خلال سلسلة عمليات نوعية من قبل القوة الجوية، في توجيه 7 ضربات مباشرة لأوكار داعش في مناطق نائية ومعقدة من ناحية التضاريس».

وأضافت، أن «أبرز النتائج للشهر الماضي هي إبادة 4 من أهم دوائر القيادات الداعشية في ديالى وصلاح الدين وكركوك»، مؤكدة أن «الضربات في وادي الشاي وحمرين وناريين وغيرها كانت الأهم في مستوى النتائج خلال 2023». وأشارت المصادر إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي فقد قيادات مهمة في القصف الجوي الذي أظهر انكشاف أهدافه أمام القوات الأمنية بشكل مباشر ما سهل اصطياد قياداته عن طريق القوة الجوية».

وكانت القوة الجوية وجهت سلسلة ضربات مهمة لأهداف داعشية في ديالى وكركوك وصلاح الدين أدت إلى مقتل العشرات من قيادات وإرهابيي التنظيم الإرهابي.