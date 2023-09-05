الأمم المتحدة: 1.7 مليون نازح داخل السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أمس، تضاعف عدد النازحين داخلياً منذ بداية الأزمة في السودان، موضحة أن العدد بلغ حالياً نحو 7.1 مليون نازح.

وقالت المنظمة في بيان: «هناك ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخلياً في السودان، بينهم 3.8 مليون مشردون حديثاً، نتيجة للعنف الذي اندلع، في منتصف أبريل، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع».

وأشارت المنظمة إلى أن «معظم النازحين داخلياً يوجدون في ولايات نهر النيل، وشرق دارفور، وشمال وجنوب دارفور، وسنار، والنيل الأبيض».

ويعيش العديد من النازحين في مخيّمات مؤقتة من دون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء.

وأوضحت المنظمة أن «القتال في السودان، تسبب في أزمة إنسانية حادة، حيث يتزايد نقص الغذاء والماء والأدوية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول إليها».

ولفتت المنظمة إلى أن «الاحتياجات في السودان، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يحتاج نحو 24.7 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ومنذ اندلاع الأزمة، فرَّ أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، واستقبلت تشاد أكبر عدد من الوافدين، تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

وكانت تشاد قد أغلقت حدودها عقب اندلاع الأزمة منتصف أبريل الماضي، ولم تعلن إنجامينا بصورة رسمية فتح حدودها مع السودان.

وأدّى القتال إلى مقتل 5 آلاف شخص على الأقلّ.

وأمس الأول، توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان، إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري، مطالبةً بجمع مليار دولار لمساعدة الفارين، وسط تقارير بشأن ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات.

وعبَّرت المفوضية عن قلقها الشديد على صحة النازحين الجدد بعد رصدها ارتفاعاً في معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا والحصبة في بعض المناطق.

وقال مامادو ديان بالدي، منسق المفوضية للاجئين في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي: «من المحزن بشدة تلقي تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض كان من الممكن الوقاية منها بالكامل، إذا كان لدى الشركاء موارد كافية، لم يعد من الممكن تأجيل العمل».

يشار إلى أن العديد من النازحين يعيشون في مخيّمات مؤقتة من دون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء.

أمنياً، سمع دوي انفجارات قوية واشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط «سلاح المدرعات» جنوبي الخرطوم نتيجة تواصل المعارك بين القوات المسلحة و«الدعم السريع».

وأفاد شهود عيان بارتفاع أعمدة الدخان في منطقة «الجريف»، فيما نُفذت ضربات مدفعية على مواقع في مدن العاصمة الثلاث.

وقال الشهود إن قصفاً مدفعياً من منطقة «كرري العسكرية» شمال مدينة أم درمان استهدف مواقع جنوب وغرب المدينة.

وأفاد الشهود بأن ضربات مدفعية استهدفت أحياء «الرياض وبُري والمنشية والطائف» شرق الخرطوم.