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مطار بورتسودان يستقبل أول رحلة مدنية منذ اندلاع أزمة السودان

طائرة الخطوط الجوية المصرية في مطار بورتسودان
6 سبتمبر 2023 01:04

الخرطوم (الاتحاد)

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وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، أمس، إلى مطار «بورتسودان الدولي»، وذلك في أول رحلة طيران مدني دولي تصل السودان، منذ اندلاع الأزمة في منتصف شهر أبريل الماضي.
وقالت مصر للطيران في بيان إعلامي: «انطلقت فجر الثلاثاء أولى رحلات مصر للطيران، الناقل الوطني، المباشرة إلى مدينة بورتسودان والتي تحمل على متنها 120 راكباً، غير أفراد الطاقم»، مشيرةً إلى أن «سلطات المطار قامت باستقبال الطائرة والترحيب بتشغيل هذا الخط المهم، وذلك بعد فتح المجال الجوي لشرق السودان». 
وأعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، الشهر الماضي، فتح المجال الجوي لشرق البلاد.

أزمة السودان
السودان
بورتسودان
مصر للطيران
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