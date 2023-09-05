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بوركينا فاسو: مقتل 53 جندياً ومتطوعاً باشتباكات مع إرهابيين

جنود من بوركينا فاسو (أرشيفية)
6 سبتمبر 2023 01:04

واجادوجو (وكالات)

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قتل 17 جندياً و36 عنصراً داعماً لجيش بوركينا فاسو في هجوم إرهابي في شمال هذا البلد، وفق ما أفادت هيئة الأركان أمس في بيان.
وقالت هيئة الأركان إن «17 جندياً و36 من المتطوعين دفاعاً عن الوطن قتلوا الاثنين».
وأضافت أن «الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا للسماح بإعادة سكان تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين بعدما طردهم الإرهابيون».
ولفتت أيضاً إلى 30 جريحاً تم إجلاؤهم والاهتمام بهم.
وأوضحت هيئة الأركان أن «عمليات رد أتاحت تحييد العديد من المهاجمين وتدمير معداتهم القتالية»، مؤكدة استمرار العمليات في المنطقة.
وشددت على اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الإرهابية الفارة.
ومنذ العام 2015، تشهد بوركينا فاسو، والتي كانت مسرحاً لانقلابين عسكريين العام الماضي، دوامة عنف ظهر أولاً في مالي والنيجر وامتد إلى خارج حدودهما.
ومنذ 8 سنوات، خلّفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة.

بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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