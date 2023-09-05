«طوارئ الأمم المتحدة»: 125 مليون دولار لسد فجوات تمويل العمليات الإنسانية

جنيف (الاتحاد)

خصص صندوق الأمم المتحدة للطوارئ 125 مليون دولار لتكثيف الاستجابة للأزمات الإنسانية التي تعاني نقص التمويل في جميع أنحاء العالم.

وستستفيد المنظمات الإنسانية في 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأميركيتين من هذا التمويل، وتتصدر أفغانستان واليمن قائمة المستفيدين بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما.

وتوجه 6 ملايين دولار للأراضي الفلسطينية، كما توجه 9 ملايين دولار لكل من بوركينا فاسو وميانمار، و8 ملايين لكل من مالي وهايتي. كما توجه نسبة من هذا التمويل إلى الاستجابة إلى فنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن وكالات الإغاثة في العديد من العمليات الإنسانية تعاني ضعف التمويل في الوقت الذي تزداد الاحتياجات.