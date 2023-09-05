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إحباط هجوم إرهابي في الصومال

أرشيفية
6 سبتمبر 2023 01:04

مقديشو (الاتحاد)

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أحبطت قوات الأمن الصومالية والقوات الإثيوبية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي «أتميس»، أمس، هجوماً إرهابياً بتفجير سيارة مفخخة في موقع مكتظ بالمدنيين عند أطراف مدينة «محاس» بمحافظة هيران.
وقال مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية: إن لديهم معلومات مسبقة عن السيارة المفخخة، ما مكنهم من منع حدوث التفجير في مكان يرتاده المدنيون والعسكريون.
وجاء إحباط الهجوم الإرهابي بينما يقود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حملة عسكرية في مدينة «محاس» للإشراف على العمليات التي تهدف إلى القضاء على حركة «الشباب» الإرهابية.
وفي سياق آخر، قدمت الولايات المتحدة، أمس، دعماً مالياً بقيمة مليوني دولار لمكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال، لتعزيز القتال ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
وأعلنت واشنطن في بيان أن «هذا التمويل سيتم تخصيصه للنقل وعمليات الإجلاء الطبي في مسرح العمليات لقوات الأمن الصومالية، بما يتماشى مع مهمة مكتب الأمم المتحدة للدعم بالبلد الأفريقي».
وشدد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في مقديشو، شين ديكسون، على «الدور الحاسم للدعم اللوجستي القوي لقوات الأمن الصومالية وقوات أتميس في معركتها ضد حركة الشباب»

الصومال
إقليم هيران
هجوم إرهابي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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