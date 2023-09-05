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عاصفة تودى بحياة شخص في اليونان

عاصفة تودى بحياة شخص في اليونان
5 سبتمبر 2023 22:04

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ لشبكة " إي ار تي" اليوم الثلاثاء إن شخصا لقى حتفه، وفُقد آخر بسبب العاصفة التي اجتاحت وسط اليونان.

وتوفى الشخص، وهو مزارع يرعى الماشية، إثر انهيار حائط عليه. وتسببت العاصفة دانيال في دمار في معظم أنحاء اليونان، حيث غمرت المياه الطرق في عدة بلدات ومدن، وفقا لوسائل الاعلام اليونانية.

وفي جزيرة كورفو، اضطربت إمدادات الكهرباء كما وقعت مشاكل في مطار الجزيرة. وضرب برق ورعد جزر سكياثوس وسكوبيلوس والونيسوس في سبورادس في بحر إيجة إلى الشرق من اليونان.

ومن المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية خلال اليوم، وسوف يستمر ذلك حتى يوم الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد. وعلى الرغم من أن العواصف أضرت بنشاط السائحين في المناطق التي ضربتها، إلا أن الكثير من اليونانيين سعداء بهطول أمطار غزيرة تمكنت من إخماد حرائق الغابات، التي تشهدها البلاد طوال الصيف.

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وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق، كما فُرضت قيود على استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.

ونقلت صحيفة "تو بروتو تيما" عن خدمات الإطفاء القول، إن منطقتي لاريسا وفولوس سجلتا 12 ألف ومضة برق خلال الليل. وضرب الرعد والبرق جزر سكياتوس وسكوبيلوس وألونيسوس، الواقعة في منطقة سبوراديس ببحر إيجه شرق اليونان، كما تم تسجيل ومضات وأصوات رعد ليلا على فترات لبضع ثواني في بعض الأحيان.

وفي الوقت نفسه، أدى سقوط البَرَد إلى تدمير محصول الزيتون الذي كان من المنتظر حصاده في منطقة إليس في بيلوبونيز غرب البلاد.

المصدر: د ب أ
اليونان
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