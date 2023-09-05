احتجاجات مناخية في ساحة معرض ميونخ الدولي للسيارات

نظمت كل من منظمتي "اتاك" و"تمرد الانقراض" اليوم الثلاثاء احتجاجا واحدا تلو الآخر بفاصل زمني وجيز في ساحة معرض ميونخ الدولي للسيارات. وقامت منظمة "اتاك" بإشعال نار على مسافة نحو 150 مترا من المدخل الرئيسي في لافتة طولها متر ونصف المتر وعليها عبارة "هدف الـ 1.5 درجة" للاحتجاج على التأثيرات الضارة بالمناخ والناجمة عن حركة مرور السيارات.

وقام ناشطان من الحركة أحدهما يضع على وجهه قناع يمثل وزير النقل الألماني فولكر فيسينج والآخر يضع قناع يمثل شركات السيارات الألمانية، بإشعال النار في اللافتة، ورافقهما ناشطون يرفعون لافتة عليها عبارة بالإنجليزية والألمانية تقول:" لا تحرقوا مستقبلنا: التحول في وسائل النقل الآن". وبعد ذلك بوقت قصير وبالقرب من هذا المكان، بدأت منظمة "تمرد الانقراض" حركتها الاحتجاجية قبالة المدخل الرئيسي مباشرة، غير أن هذه الحركة الاحتجاجية كان قد تم الإبلاغ عنها وذلك على العكس من الحركة الاحتجاجية لمنظمة "اتاك".

وصعد سبعة ناشطين من "تمرد الانقراض" إلى أحد أحواض المياه الكبيرة وأطلقوا دخانا أسود، وحمل النشطاء الذين تلطخ بعضهم باللون الأسود لافتات دعت إلى تفكيك معرض السيارات أو إغلاقه.

كما انتقد النشطاء تعدين الليثيوم وإنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض "إس يو في" ثقيلة الوزن. وتواجدت الشرطة في المكان وسمحت للنشطاء إلى حد كبير بالقيام بحركتهم الاحتجاجية.

يذكر أن المعرض الذي تم افتتاحه اليوم يعد مثار جدل حيث تنتقده مختلف المنظمات المناخية والبيئية .