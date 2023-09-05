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إعصار هايكوي يضرب الصين

إعصار هايكوي يضرب الصين
5 سبتمبر 2023 11:44

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية ناجمة عن إعصار هايكوي أدت لحدوث اضطرابات في جنوب الصين، وذلك بعدما وصل الإعصار البر الرئيسي الصيني اليوم.

وبالقرب من مدينة فوزهو، سقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في النهر، وفقاً لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي اليوم.

وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، ولكن السلطات قالت إن خمسة أشخاص مازالوا مفقودين.

وتتواصل أعمال الإنقاذ، وفقاً للتلفزيون الصيني.

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وتضرر اقليما فوجيان وجوانجدونج بجنوب الصين بسبب الإعصار، وهو الحادي عشر الذي يضرب البلاد هذا العام، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلاً عن السلطات المحلية.

وتم إغلاق المدارس ودور الحضانة اليوم في بعض المناطق كإجراء احترازي.

وقبل وصوله للبر الرئيسي الصيني، ضرب الإعصار هايكوي تايوان. وقد أصيب أكثر من مئة شخص، وفقاً لمركز عمليات الطوارئ التايواني الاثنين. كما أن نحو 260 ألف أسرة أصبحت بلا كهرباء.

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
فيضانات
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