الهند تستكمل جاهزيتها لاستضافة قمة "العشرين"

استكملت الهند استعداداتها لاستضافة قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي تضم أكبر اقتصادات العالم، وستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري، في ظل مساعيها لإنجاح القمة وجعلها "حدثاً تاريخياً".

وتنعقد قمة العشرين هذا العام تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، بما يعكس مستهدفات الهند من رئاستها للقمة، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، كما أشارت الهند إلى أولوياتها من رئاستها للقمة عبر التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة، حيث تسعى لتحقيق تقدم جريء في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى حشد التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتصبح أكثر شمولاً.



وتجري الهند تجهيزاتها لقمة العشرين على قدم وساق وذلك من خلال توفير المرافق والخدمات اللازمة للمشاركين والوفود الدولية، وزيادة التدابير الأمنة لضمان سلامة الزوار، وتوفير منصات لوسائل الإعلام لتغطية القمة والتواصل مع العالم.

وقامت هيئات دلهي المدنية، المجلس البلدي لنيودلهي وبلدية دلهي، باتخاذ تدابير مختلفة لتجميل المدينة، حيث زينت الشوارع بقرابة نصف مليون شجرة، فيما نُشرت التماثيل بأحجام وأشكال متعددة في مختلف الأرجاء لعرض الفن والثقافة الهندية.

ووضعت أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في مقر استضافة الحدث، بالإضافة إلى أعلام المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الآسيوي للتنمية والمنظمة الدولية للعمل.

وتتألف مجموعة العشرين، من أكبر الاقتصادات في العالم بما في ذلك الدول الصناعية، وتمثل 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم.