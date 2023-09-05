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وفاة 5 أشخاص جراء عواصف شديدة في إسبانيا

وفاة 5 أشخاص جراء عواصف شديدة في إسبانيا
5 سبتمبر 2023 08:43

أدت العواصف الشديدة إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل، وإحداث أضرار واسعة النطاق في إسبانيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، أنه جرى تسجيل كمية قياسية من الأمطار على مدى 24 ساعة في مدن بلد الوليد وشقوبية وتوليدو.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار المعدلات العالية لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك على الرغم من رفع حالات التحذير القصوى من المطر ومن المتوقع هدوء العاصفة خلال بقية الأسبوع.

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وذكرت بلومبرج أن عمدة مدريد خوسيه لويس مارتنيز - ألميدا قال الأحد في منشور على منصة "إكس"، إنه "نظراً للوضع الاستثنائي وغير المألوف، حيث ستتحطم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، أطلب من جميع المدريديين البقاء في منازلهم، وأنه تم تعزيز خدمات الطوارئ والأمن".

وذكرت مصادر إخبارية محلية الاثنين أن غزارة الأمطار أدت إلى وفاة خمسة على الأقل وفقدان ثلاثة آخرين.

وأرسلت السلطات الإسبانية إنذاراً عاماً على جميع الهواتف المحمولة في منطقة مدريد أمس الأحد وذلك لأول مرة على الاطلاق. حيث حذرت السلطات المواطنين من الخطر الشديد للفيضانات على مدى الساعات التالية. كما قامت السلطات في الأقاليم بإغلاق الحدائق العامة والمنشآت الرياضية.

المصدر: وكالات
إسبانيا
أمطار غزيرة
الفيضانات
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