الدفاع الروسية: إسقاط طائرات مسيرة في موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة بمنطقة موسكو وفي كالوجا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء واستهدفت العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو من ناحية جنوب الغرب.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق منطقة كالوجا وفوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إيسترا، وإنها "كانت محاولة لتنفيذ هجوم على موسكو".

وقال سوبيانين إنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيرة.

وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت سابق أنه تم إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء من المطارات الأربعة الرئيسية في العاصمة.