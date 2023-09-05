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البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى بكورونا
5 سبتمبر 2023 07:20

أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية.
وأفاد مكتبها أن السيدة الأولى البالغة 72 عاماً تعاني من "أعراض خفيفة فقط"، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير. وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاماً) خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، مضيفاً أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.
وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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المصدر: وكالات
السيدة الأولى
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كورونا
البيت الأبيض
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