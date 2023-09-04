روسيا تناقش إجراء مناورات عسكرية مع كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الاثنين، إن موسكو تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تنامي العلاقات العسكرية بين البلدين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن شويجو القول "لماذا لا، هؤلاء جيراننا. هناك مثل روسي قديم يقول: أنت لا تختار جيرانك ومن الأفضل أن تعيش مع جيرانك في سلام ووئام".

وعند سؤاله عن إمكان إجراء مناورات مشتركة بين البلدين، قال شويجو إنه أمر يخضع للمناقشة "بالطبع".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الاثنين نقلا عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، أن شويجو اقترح على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية.

وزار شويجو كوريا الشمالية، في يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية واجتمع مع كيم.

وعبرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها إزاء تقدم المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية. وقالت إن شويجو حاول، خلال زيارته، إقناع بيونجيانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.

وسبق أن حذرت واشنطن من أن كوريا الشمالية قد ترسل أسلحة لموسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

وقالت "يونهاب" إن جهاز المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أخبر الجمعية الوطنية بأن شويجو عقد فيما يبدو اجتماعا خاصا مع كيم للاتفاق على توسع عسكري على نطاق كبير.