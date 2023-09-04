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ماكرون يدافع عن منع ارتداء العباءة في المدارس

تلميذات يرتدين العباءة أمام ثانوية في فرنسا
5 سبتمبر 2023 00:51

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن قرار منع ارتداء العباءة في المدارس في بلاده.
وجدّد ماكرون التأكيد على أنّ هذا القرار يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية.
وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر أوغو ديكريبت على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".
وأتى تصريح الرئيس الفرنسي ردّاً على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيراً حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد.
وأضاف أن "مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية".
وفي المقابلة نفسها، قال ماكرون إنّه يؤيّد إجراء "تجارب" و"تقييم" لارتداء زيّ مدرسي موحّد في المدرسة، مشيراً إلى أنّه يفضّل في هذا الإطار "زيّاً أحادياً" كونه "أكثر قبولًا" من قبل المراهقين.
وأوضح أنّ "هناك الزيّ الرسمي، وهناك أيضاً الزيّ الأحادي. أي من دون أن يكون لدينا زيّ موحّد، يمكننا أن نقول (للتلاميذ): ارتدوا بنطلون جينز وقميصاً وسترة".
وأضاف أنّ "مسألة الزيّ الأحادي هي برأيي أكثر قبولاً، وقد تبدو أقلّ صرامة من وجهة نظر انضباطية".
واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ هذا الزيّ "يحلّ الكثير من القضايا (...) أولاً: العلمانية، وثانياً: يوفّر بعض الحشمة، فنحن لا نريد ملابس غريبة الأطوار للغاية".

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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