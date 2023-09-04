مباحثات ليبية - أممية حول توحيد المؤسسات وصولاً إلى الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع عسكريين يمثلون الأطراف الليبية، حاجة البلاد إلى مؤسسات موحدة وشرعية يتم الوصول إليها عبر انتخابات شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بحسب رسالة نشرها المبعوث الأممي عبر حسابه على منصة «إكس».

وقال باتيلي: «تطرقت نقاشاتنا إلى قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة». وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد لانتخابات نهاية العام الجاري 2023.

كما أعلن باتيلي إنه التقى، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وإنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.