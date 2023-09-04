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مقتل 43 إرهابياً في الصومال

مقتل 43 إرهابياً في الصومال
5 سبتمبر 2023 01:06

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الصومال، أمس، مقتل 43 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إثر عملية عسكرية نفذها الجيش في منطقتي «حين تبال» و«عيل علي» الواقعتين جنوب شرقي محافظة «غلغدود» وسط الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن قوات الجيش تمكنت من تدمير ثلاث مركبات تابعة للإرهابيين. 
وأضافت أن قوات الجيش نفذت كذلك عملية عسكرية غرب محافظة «غلغدود» بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المتبقية في بعض المناطق القريبة من مدينة «عيل بور» الاستراتيجية. 
وفي سياق آخر، قالت «صونا» إن قوات الجيش تصدت لهجوم إرهابي على منطقة «دار نعمة» في محافظة «شبيلي الوسطى». 
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد شدد في خطاب له أمس الأول، على أن الصومال يستهدف ملاحقة فلول الإرهابيين والخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضيه بالتعاون مع القوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية. 

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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