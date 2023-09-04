الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع مليار دولار للسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 64 منظمة إنسانية نداءً عاجلًا لتوفير مليار دولار أميركي للتصدي للأزمة الإنسانية في السودان، لتقديم المساعدات لنحو 1.8 مليون شخص من المتوقع وصولهم إلى دول الجوار بحلول نهاية العام الجاري.

ولفتت إلى أن هذا العدد هو ضعف التوقعات في شهر مايو الماضي مع تزايد النزوح المستمر والاحتياجات، وقد فرّ من البلاد أكثر من مليون لاجئ سوداني ورعايا من دول أخرى.

وتستقبل الفارّين من السودان تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال مامادو ديان بالدي، المدير الإقليمي للمفوضية في شرق افريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات الكبرى: «من المحزن جداً أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، لو كان لدى الشركاء الموارد الكافية».

ويحتاج نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 6 ملايين على شفير المجاعة. وأدّى القتال إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص على الأقل ونزوح 3.6 ملايين شخص داخل البلاد. وقد أطلقت خطة الاستجابة الإقليمية الطارئة للأزمة في السودان للعام الجاري في شهر مايو الماضي، وأرجعت في يونيو ومرة أخرى في أغسطس، مما يعكس الزيادات الكبيرة والمستمرة في النزوح من السودان والأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك، ولم تواكب الموارد هذه وتيرة الزيادة في الاحتياجات.

وازداد الوضع الإنساني تفاقماً حيث يحتاج أكثر من نصف السودانيين لمساعدة إنسانية، فيما بات 6 ملايين منهم على شفا المجاعة بحسب منظمات إنسانية.

أمنياً، شهدت العاصمة الخرطوم وضواحيها أمس، اشتباكات وقصفاً مدفعياً بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق المساعدات الإنسانية.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تجددت بين طرفي الأزمة حيث أطلقت المدفعية الثقيلة عشرات القذائف طويلة المدى من «قاعدة كرري» العسكرية شمالي مدينة أم درمان، مستهدفة مواقع في وسط وشرقي المدينة. وتهدد المعارك بإغراق المنطقة في كارثة إنسانية بحسب تأكيدات الأمم المتحدة التي قالت إنها لم تتلق سوى ربع وعود التمويل.