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ضبط خلية إرهابية «حوثية» في مأرب

عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
5 سبتمبر 2023 01:06

عدن (الاتحاد)

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، خلية إرهابية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي. وأوضح الإعلام الأمني بشرطة محافظة مأرب أمس، أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، والاشتراك في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة أخرى. وأشار إلى أن زعيم الخلية الإرهابية، اعترف بأنه التحق بصفوف جماعة الحوثي، منذ الوهلة الأولى لانقلابها وكُلف من قبلهم بالعديد من العمليات ضد المدنيين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب. 
وبيّن زعيم الخلية الإرهابية، أنه كان يعمل لدى ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي، قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. وأوضح الإرهابي خيران، أن الخلية الإرهابية قامت بزراعة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات القبلية أثناء مرورهم في خط العبر الدولي.

مأرب
اليمن
الحوثيين
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