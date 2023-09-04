مصرف لبنان: إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة

بيروت (الاتحاد)

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، في وقت تتواصل فيه عمليات اقتحام فروع البنوك من جانب مودعين يطالبون بأموالهم.

وأكد منصور في تصريحات لقناة «العربية» أمس، أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر للحصول على أموالهم المودعة في البنوك.

ومنذ أكثر من عام ينفذ مودعون عمليات اقتحام لفروع بنوك في لبنان، يطالبون خلالها بودائعهم، وسط قيود من البنك المركزي على عمليات السحب بالدولار أو العملة المحلية.

وذكر المسؤول اللبناني أن «الحل يأتي من داخل لبنان، علينا أن نساعد أنفسنا من خلال اتخاذ رزمة إصلاحات».

وأضاف: «الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار قبل عام 2020، إلى نحو 20 مليار بنهاية 2022،الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».

ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة عملته الليرة مقابل العملات الأخرى، وشح في مواد أساسية منها الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية.