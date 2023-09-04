اليونان تقترب من السيطرة على حريق «داديا»

أثينا (وكالات)

أعلنت السلطات اليونانية، أمس، أن رجال الإطفاء على وشك السيطرة على الحريق الهائل المستعر منذ أسبوعين في متنزه داديا الوطني شمال شرق اليونان.

ودمر حريق داديا الذي صنفه الخبراء على أنه «حريق هائل» حتى الآن، أكثر من 81 ألف هكتار من منطقة الغابات المحمية وفق تصنيف وكالة ناتورا الأوروبية منذ العام 2000.

وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس: «وفقاً لأحدث المعلومات، رجال الإطفاء في طريقهم لإخماد جبهة حريق داديا تماماً»، مضيفاً أن الفرق ما زالت في مواقعها لمراقبة المنطقة.

وتمثل المناطق التي دمرتها النيران في «داديا» ما يقرب من نصف إجمالي المساحات التي خسرتها اليونان بسبب حرائق الغابات منذ بداية الصيف، وفقاً لخدمة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.

ومثل العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، تواجه اليونان حرائق غابات شرسة كل صيف.

وأسفرت هذا العام عن مصرع 26 شخصاً وإحراق ما لا يقل عن 150 ألف هكتار، وفقًا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتعهد ميتسوتاكيس بتعويض المزارعين الذين تضررت منازلهم، وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء سيزور منطقة إيفروس، موطن غابة داديا، لتقييم الأضرار ومقابلة السكان المتضررين من الكارثة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أيضاً عن إجراءات تهدف إلى إعادة تشجير المنطقة والعمل على التصدي للأمطار الغزيرة.

وقال متحدث باسم الحكومة «بعد التحذير من خطر الحرائق الممتد، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سيئ خطير قد يضرب بلادنا في الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «السلطات في حالة تأهب، ونطلب من المواطنين اتباع التعليمات الموجهة لهم بعناية».

وتكبدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تقدر بـ4.1 مليار يورو حتى الآن هذا العام، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وأفاد تقرير لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكونات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتمل، أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في القارة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.