موسكو تعلن تدمير 4 زوارق  أوكرانيّة في البحر الأسود

موسكو (وكالات)

أعلنت موسكو أمس تدمير أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيّون في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على «تلغرام» أنّ «طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت»، «في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز «ويلارد سي فورس» تحمل مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة».

وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

كما أعلنت موسكو أمس، أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

من جانبها أعلنت أوكرانيا أمس إن قواتها استعادت مزيداً من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

وكتبت على تطبيق «تيليجرام» أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالي 47 كيلومتراً مربعاً من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو الماضي.