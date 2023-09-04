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زيلينسكي يزور جنود بلاده في خط الجبهة

زيلينسكي يتحدث مع الجنود في خط الجبهة
4 سبتمبر 2023 23:47

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.
وفي منشور على تطبيق "تلغرام" أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود، قال زيلينسكي "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".
ويقوم زيلينسكي، من حين لآخر، بزيارة الجنود في جبهات القتال.
وتشن أوكرانيا، منذ يونيو الماضي، هجوما مضادا في محاولة لاختراق خطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين.
وأعلن الجنرال أولكسندر تارنافسكي، الذي يقود هجوم أوكرانيا المضاد في الجبهة الجنوبية، أن قواته حققت تقدماً.
وأوضح تارنافسكي، لصحيفة بريطانية، أن الجيش الأوكراني أحرز تقدماً كبيراً من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يتوقع تقدماً أسرع في منطقة زابوريجيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهة القتال
الجيش الأوكراني
دونيتسك
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