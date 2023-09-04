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كندا.. قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار

الشرطة الكندية تجمع أدلة جنائية من مكان الحادث
5 سبتمبر 2023 01:05

أوتاوا (وكالات)

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون أمس الأول في مدينة أوتاوا، خلال إطلاق نار في موقف سيارات تابع لموقع كان يقام فيه حفلا زفاف منفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أي فرضية. 
وسمعت طلقات نارية سريعة، ثم حصل توقف قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقل، حسبما أفاد شاهد بموقع الحدث. 
وأعلنت شرطة أوتاوا أن رجلين يبلغان 26 و29 عاماً يعيشان في تورونتو قتلا، وأضافت أن ثمة أميركيين أيضاً بين المصابين الـ6، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.
ووقع إطلاق النار داخل موقف سيارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يحتفَل بزفافين منفصلين في الوقت نفسه.
وتابع الشاهد: «حصلت فوضى، فر الناس وهم يركضون في كل الاتّجاهات»، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة انتشروا سريعاً وبأعداد كبيرة في مكان الواقعة. وقال المفتش في الشرطة مارتن غرولكس:«ليس لدينا أي دليل يؤكد أو يشير إلى أن إطلاق النار هو جريمة كراهية ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينية»، مضيفاً «لكننا لا نستبعد هذا الخيار».
وشهد عدد من المدن الكندية زيادة ملحوظة في العنف المسلح خلال السنوات الأخيرة. 
ومنذ عام 2009، شهدت البلاد زيادة بنسبة 81% في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية.

كندا
أوتاوا
الشرطة الكندية
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