مصرع 3 جنود بتحطم مروحية غرب باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أعلنت البحرية الباكستانية، أمس، تحطم مروحية تابعة للبحرية ومصرع أفراد الطاقم الثلاثة في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد خلال رحلة تدريبية روتينية.

وقالت البحرية في بيان: إن «المروحية التابعة لها تحطمت في مدينة «جوادار» الساحلية بإقليم بلوشستان خلال رحلة تدريبية روتينية مما أدى إلى مقتل الضباط على متنها». وأضافت أن البحرية الباكستانية بدأت تحقيقاً أولياً في الحادث حيث ذكرت التحقيقات الأولية احتمال حدوث خلل فني أدى إلى الحادث. وأشارت إلى أن الحادث وقع أثناء تدريب في قاعدة «بي إن إس أكرم».

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار في بيان عن حزنه لفقد الأرواح في تحطم المروحية وصلى من أجل الضحايا.