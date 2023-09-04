المجلس العسكري في النيجر يأمل التوصل لاتّفاق مع إيكواس

أعلن رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري، اليوم الاثنين، أنّ نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال علي محمد الأمين زين "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات".

وأضاف "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة".

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها المجموعة الإقليمية للضغط على العسكريين من أجل إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما وضعه الجيش في إقامة جبرية في 26 يوليو الماضي.

بشأن تهديد مجموعة "إيكواس" بالتدخّل عسكرياً في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعيّن من العسكر "نتوقّع أن نتعرّض لهجوم في أيّ لحظة. لقد تمّ اتّخاذ كلّ الترتيبات. نحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم".