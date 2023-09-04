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بوتين يبدي رأيه في الهجوم الأوكراني المضاد

بوتين في مؤتمر صحفي مع أردوغان
4 سبتمبر 2023 20:03

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً، اليوم الاثنين، «فشل» الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو الماضي.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان «إنه (الهجوم) فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط»، مضيفاً «سنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو».
وشن الجيش الأوكراني، في يونيو، هجوماً مضاداً واسع النطاق في الجنوب والشرق بهدف تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو.
لكن قوات كييف تتقدم ببطء شديد بسبب الدفاعات الروسية الحصينة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني يشن «منذ عشرة أيام على الأقل هجمات عنيفة مع عديد كبير وبآمال كبيرة».

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
هجوم مضاد
أوكرانيا
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