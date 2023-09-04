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رومانيا ترد على تصريحات بتعرضها لقصف روسي

آثار قصف على منطقة أوديسا
4 سبتمبر 2023 19:34

ردت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، عن أنباء عن تعرضها مساء أمس لقصف من روسيا.
ونفت لومينيتا أودوبيسكو وزيرة الخارجية الرومانية أن تكون بلادها قد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة روسية أو لحطام ناجم عنها في ضربة جوية خلال الليل على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب.

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  • لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا
    لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا

وأضافت أودوبيسكو  للصحفيين، على هامش زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين "بالطبع، هناك خطر لأن ما حدث قريب جدا من حدودنا".
كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أكد أن كييف لديها أدلة مصورة تظهر القصف على رومانيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، "لم يحدث، في أي وقت من الأوقات، أن تسببت هذه الهجمات في أي تهديدات عسكرية ضد الأراضي الرومانية أو مياهها".
ورومانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وسيكون قصفها اعتداء على دول الحلف بموجب المادة 5 من ميثاق الحلف التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضائه.

المصدر: وكالات
رومانيا
قصف
روسيا
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