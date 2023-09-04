الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف رومانيا العضو في الناتو

آثار قصف استهدف منطقة أوديسا في أوكرانيا
4 سبتمبر 2023 18:38

اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بقصف مواقع في رومانيا خلال هجوم جوي الليلة الماضية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن طائرات روسية مسيرة استهدفت الأراضي الرومانية خلال قصف على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.
وأضاف الوزير أن كييف لديها أدلة مصورة تظهر القصف على رومانيا.
وأدلى كوليبا بهذا التصريح للصحفيين بعد مؤتمر صحفي في كييف.
ورومانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وسيكون قصفها اعتداء على دول الحلف بموجب المادة 5 من ميثاق الحلف التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضائه.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن استعادة المزيد من الأراضي
الدفاع الروسية: إسقاط طائرات مسيرة في موسكو
المصدر: وكالات
رومانيا
قصف
روسيا
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
إعصار هايكوي يضرب الصين
عربي ودولي
إعصار هايكوي يضرب الصين
اليوم 11:44
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©