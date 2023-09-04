أوكرانيا تتهم روسيا بقصف رومانيا العضو في الناتو

اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بقصف مواقع في رومانيا خلال هجوم جوي الليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن طائرات روسية مسيرة استهدفت الأراضي الرومانية خلال قصف على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

وأضاف الوزير أن كييف لديها أدلة مصورة تظهر القصف على رومانيا.

وأدلى كوليبا بهذا التصريح للصحفيين بعد مؤتمر صحفي في كييف.

ورومانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وسيكون قصفها اعتداء على دول الحلف بموجب المادة 5 من ميثاق الحلف التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضائه.