بوتين وأردوغان يدليان بتصريحات مطمئنة حول تصدير الحبوب

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بتصريحات مطمئنة حول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد بوتين، في مؤتمر صحفي مع أردوغان عقب مباحثاتهما في مدينة سوتشي، أنهما بحثا الأزمة الأوكرانية واتفاق تصدير الحبوب.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده «ستكون مستعدة للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة به»، مؤكدا أن الدول الغربية ترفض رفع العقوبات عن الأسمدة والأغذية الروسية. وتؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

سمحت اتفاقية الحبوب، التي وقعت برعاية تركيا والأمم المتحدة في صيف 2022، بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

لكن بوتين أكد أن روسيا «بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا والإمدادات ستبدأ في غضون أسبوعين أو ثلاثة».

وأوضح الرئيس الروسي أن «خطط إرسال مليون طن من الحبوب للدول الفقيرة، بالتعاون مع تركيا وقطر، ليست بديلة لاتفاق حبوب البحر الأسود».

بدوره، قال أردوغان إنه يعتقد بأنه يمكن التوصل قريبا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، مضيفا «نعتقد بأن مبادرة حبوب البحر الأسود ستستمر».

وأكد الرئيس التركي أن «الخيارات البديلة لمبادرة حبوب البحر الأسود لا توفر حلا دائما».