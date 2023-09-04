أردوغان يعد بإعلان "بالغ الأهمية" مع وصوله للقاء بوتين

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان "بالغ الأهمية" بشأن تصدير الحبوب، بعيد وصوله اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي المطلة على البحر الأحمر للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد انفتاحه على البحث في إحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي انسحبت منها موسكو في يوليو.

وقال أردوغان، بعيد وصوله "أعتقد بأن الرسالة، التي سننقلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيلي اللقاء، ستكون بالغة الأهمية للعالم، خصوصا الدول الأفريقية النامية".

من جهته، قال بوتين لأردوغان "أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات".

وهذا اللقاء هو الأول بين الرئيسين منذ أكتوبر، وسيليه مؤتمر صحافي مشترك، وفق الرئاسة التركية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقطع فيديو نشره صحفي يعمل لوسيلة إعلام رسمية روسية على تطبيق "تلغرام"، إن الشق الأول من محادثات الرئيسين كان بناء للغاية.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن بيسكوف القول إنه من غير المتوقع التوقيع على أي وثائق في ختام المحادثات.