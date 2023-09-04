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الجنرال نغيما يؤدي اليمين رئيساً للمرحلة الانتقالية في الغابون

تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون
4 سبتمبر 2023 16:45

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيساً لـ«مرحلة انتقالية»، واعداً بإقامة «مؤسسات أكثر ديمقراطية» وتنظيم «انتخابات حرة».
وأعلن الجيش، في 30 أغسطس الماضي، الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو أونديمبا في الإقامة الجبرية بعد أقل من ساعة على إعلان إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 26 أغسطس، تحت الإقامة.
وغداة الاستيلاء على السلطة، عُيّن قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاماً) على رأس «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات».
وأمام قضاة المحكمة الدستورية، قال أوليغي نغيما: «أقسم بأن أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».
كما وعد «بانتخابات حرة» و«شفافة» في ختام المرحلة الانتقالية وتعهد بالعفو «عن سجناء رأي».
وحرص أوليغي نغيما منذ الاستيلاء على السلطة على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوى الحية في الأمة» شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدداً من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولاً على التساؤلات والشكاوى.
ويؤكد نغيما أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلاً عن «النهوض بالاقتصاد» وإعادة توزيع العائدات والثروات على الناس.
ووعد، الجمعة، بتنظيم «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة»، من دون أن يحدد تاريخاً لذلك.
وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد «من خلال استفتاء»، يضمن قيام «مؤسسات أكثر ديمقراطية... واحتراماً لحقوق الإنسان»، مشدداً في المقابل على وجوب «عدم التسرع».

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المصدر: آ ف ب
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الجابون
بريس أوليغي نغيما
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