بيدرسون يبحث بدمشق موعد انعقاد اللجنة الدستورية الأسبوع القادم

دمشق (الاتحاد، وكالات)

يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إلى دمشق الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين.

ونقلت وسائل إعلام سورية، أمس، عن مصادر قولها: إن بيدرسون سيصل إلى دمشق في التاسع من الشهر الجاري ويجري لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وكشفت المصادر عن أن بيدرسون سيبحث في إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، والترحيب الأممي على لسان بيدرسون بالخطوة العربية.