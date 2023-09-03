رئيس الصومال يقود العمليات العسكرية ضد الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل عشرات العناصر من حركة «الشباب» الإرهابية بعملية عسكرية للجيش وغارات جوية وسط البلاد، جاء ذلك فيما وصل الرئيس حسن شيخ محمود إلى مدينة «محاس» للإشراف على العمليات العسكرية ضد فلول الإرهابيين.

وقتل ما لا يقل عن 150 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية جراء عميلة عسكرية قام بها الجيش في إقليم «مدق» بوسط البلاد.

وقال ضباط في الجيش الصومالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، إن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل الإرهابيين أثناء تواجدهم في معسكر لتدريب بمنطقة «دومي جنوب» بإقليم «مدق» وسط البلاد.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الصومالية أمس، مقتل عدد من مسلحي «الشباب» بغارة جوية في منطقة «دوماي» القريبة من مدينة «حررطيري» في إقليم «مدغ» بولاية «غلمدغ» وسط البلاد.

وأشار وزير الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الصومالية أحمد معلم فقي، إلى أن الغارة التي اعترف كل من الحكومة وحركة «الشباب» بوقوعها استهدفت قاعدة للحركة في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن العديد من الإرهابيين وقادتهم قتلوا في الغارة إلا أنها لم تكشف عن عدد المسلحين الذين قتلوا في الغارة الجوية.

إلى ذلك، وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، على رأس وفد إلى مدينة «محاس» التابعة لولاية «هيرشبيلي الإقليمية» بهدف تكثيف العمليات العسكرية ضد الإرهاب.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود، شدد على أن السلطات تستهدف الإرهابيين في كل شبر من أراضي الصومال.

وتتواصل مرحلة الثانية من العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول «الشباب» من أجل استئصال شأفة الإرهاب، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية.

وقال عمدة مقديشو، يوسف حسين جمعالي، إن سكان العاصمة يقفون بجانب الجيش في مواجهة فلول حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وقال: «يجب تضافر الجهود، وخوض معركة استئصال شأفة الإرهاب الذي يهدد مكونات المجتمع، ويؤدي إلى سفك دماء أبنائنا وأمهاتنا»، مضيفاً أن الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة في جميع عملياته العسكرية بالمدن والقرى بولايتي «هيرشبيلي وغلمدغ»، كما يواصل زحفه نحو معاقل الإرهابيين في أقصى جنوب البلاد.