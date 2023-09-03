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8 قتلى جراء سيول الجزائر

أرشيفية
4 سبتمبر 2023 01:34

الجزائر (الاتحاد) 

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أعلنت الجزائر، أمس، تسجيل 8 وفيات لأشخاص جرفتهم سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة ليلة السبت إلى الأحد، على ولايتي «البيض» و«تلمسان» غربي البلاد. 
وقالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في بيان إنها تمكنت من انتشال جثث 7 أشخاص كانوا على متن مركبتين جرفتهما السيول، فيما جرى العثور على جثة ضحية ثامن تم الإعلان عن فقدانها في وقت سابق. 
يذكر أن عدداً من ولايات غربي الجزائر شهدت ليلة السبت إلى الأحد، تساقط أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه العديد من الأودية، ما يتسبب غالباً في تسجيل ضحايا ومفقودين.
وتشهد عدة مدن جزائرية تقلبات جوية، وقد حذرت نشرية من المستوى البرتقالي، صادرة عن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار بـ 7 ولايات وهي «البليدة، تلمسان، وهران، عين تموشنت، وتمنراست، عين قزام، برج باجي مختار».

الجزائر
سيول
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