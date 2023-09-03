رفع حظر التجول في كركوك العراقية

هدى جاسم (بغداد)

رفعت شرطة كركوك، شمال العراق، أمس، حظر التجول، في أعقاب اشتباكات دامية، راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، أمس الأول، فيما تصاعدت الدعوات لتهدئة الأوضاع للحد من الاضطرابات.

وشهدت محافظة كركوك، مساء أمس الأول، توترات أمنية بعد صدامات بين أهالي المدينة من مكونات مختلفة.

واعتصم، منذ أيام، بعض السكان أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة، رفضاً لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى فتح مقاره في كركوك، وقطعوا الطريق الرابط بين المحافظة وأربيل، في حين نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين بإنهاء الاعتصامات.

وأفادت مصادر أمنية برفع حظر التجول المفروض على المحافظة، مشيرة إلى انسحاب المعتصمين.

وسبق أن فرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأول، حظر التجول بالمحافظة، بعد اشتباكات شهدت إطلاق نار على متظاهرين، كما وجَّه بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.

وأكد محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أهمية عدم إتاحة الفرصة لما سماها «عناصر غير مسؤولة»، تستهدف النسيج الاجتماعي لمحافظة كركوك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وبارزاني بحثا هاتفياً آخر التطورات في كركوك، بعد سقوط قتيل وإصابة آخرين في اضطرابات بالمحافظة.

وأضاف البيان أن «السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني أكدا في اتصال هاتفي آخر، ضرورة تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها».

وذكر البيان أنهما شددا أيضاً على أهمية بسط القانون من قبل القوات الأمنية من أجل استدامة السِّلم الأهلي، والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة.

كما اتفق رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، مع رئيس الوزراء العراقي، أمس، على ضرورة تهدئة الأوضاع في المحافظة، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للحزب.

وذكر الحزب أن طالباني والسوداني اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، على إجراء تحقيق دقيق في أسباب حدوث التوترات، وسقوط ضحايا.

وطالب طالباني، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لـ «منع وقوع الفتنة»، وأي تهديد لاستقرار كركوك وحياة سكانها، بالإضافة إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة.

بدوره، أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، تأجيل قرار تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في المدينة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأوضح الجبوري في بيان، أن تأجيل القرار جاء عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المحافظ إنه «التقى بالمتظاهرين أمام المبنى وأخبرهم قرار التأجيل الذي أصدره رئيس الوزراء».