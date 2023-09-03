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أردوغان وبوتين يبحثان «اتفاق الحبوب» في سوتشي  اليوم

من لقاء بوتين وأردوغان
4 سبتمبر 2023 01:34

أنقرة (وكالات)

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أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتوجه اليوم إلى مدينة سوتشي الروسية، تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين. وأضافت في البيان، أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً فقط، ومن المقرر أن يبحث أردوغان وبوتين العلاقات التركية الروسية، إلى جانب تبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء. 
وذكرت تقارير أن الرئيس أردوغان سوف يبحث مع بوتين اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي أعلن بوتين وقف تنفيذها في شهر يوليو الماضي. وكان قد تم التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار الأزمة الأوكرانية. 
في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول، أن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن «مؤقت» في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو.
وكتب زيلينسكي على موقع «أكس» «مرت سفينتان بنجاح عبر «ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا». ولم يحدد الرئيس هوية السفينتين ولم يذكر متى أكملتا مرورهما.
وأضاف، أن أوكرانيا «تستعيد حرية الملاحة الحقيقية في البحر الأسود، الحرية تحتاج عزما».

أردوغان
بوتين
سوتشي
الحبوب
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