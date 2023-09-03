إعلان حالة التأهب القصوى في إسبانيا

مدريد (وكالات)

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في إسبانيا معظم أنحاء البلاد في حالة تأهب للأمطار الغزيرة، وأمرت السلطات نحو 10 آلاف شخص في بلدة «ألكانار» بعدم مغادرة منازلهم بسبب المخاطر التي تشكلها العواصف العاتية التي تتحرك في المنطقة.

وأعلنت خدمات الطوارئ أنه تم منع سكان بلدة «ألكانار» بإقليم كتالونيا بعدم الخروج حتى إشعار آخر بسبب خطر حدوث فيضانات جراء العواصف التي تضرب البلاد.

كما نصحت السلطات سكان البلدة بالصعود إلى الأدوار العليا من مساكنهم، إذا كان هذا ممكنا. وخلال 24 ساعة في نهاية الأسبوع الحالي، هطلت أمطار غزيرة بلغت 215 لتراً لكل متر مربع في بلدة «ألكانار».

خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد على منصة «إكس»: «بسبب الموقف الاستثنائي وغير الطبيعي الذي ستُكسر فيه الأرقام القياسية لمستويات الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية وكرات البرد الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى صباح اليوم الاثنين على الأقل في بعض مناطق إسبانيا.

وقالت شركة «رينفي» الإسبانية للسكك الحديدية إنه تم تعليق خدمات القطارات بين فالنسيا وبرشلونة بسبب الأمطار الغزيرة.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع إشبيلية أمس، في استاد واندا «متروبوليتانو» في مدريد بسبب التحذيرات.