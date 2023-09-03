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باكستان: 83% زيادة بالهجمات الإرهابية خلال أغسطس

ارتفاع عدد قتلى هجوم على مستودع ذخيرة في باكستان إلى 17
4 سبتمبر 2023 01:34

إسلام آباد (وكالات)

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أفاد تقرير لمعهد دراسات الصراع والأمن في باكستان بأن الهجمات الإرهابية ارتفعت بصورة كبيرة في أنحاء البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 99 هجوماً حتى الآن. 
وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 112 شخصاً وإصابة 87 آخرين، حيث استهدفت بصورة أساسية أفراد قوات الأمن والمدنيين. 
وأظهرت البيانات زيادة عدد الهجمات الإرهابية بنسبة 83% خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو الماضي، عندما تم تسجيل 54 هجوماً. وشهد شهر يوليو الماضي تسجيل خمس هجمات انتحارية، تعد الأعلى خلال عام. 
وسجلت باكستان 22 هجوماً انتحارياً خلال أول 8 أشهر من عام 2023، أسفرت عن مقتل 227 شخصاً وإصابة 497 آخرين. وأوضحت بيانات المعهد أن القوات الأمنية تعامل بكفاءة مع التهديد المسلح، حيث تمكنت من مواجهة الكثير من الهجمات، وقتلت ما لا يقل عن 24 إرهابياً، وألقت القبض على 69 آخرين في عمليات مختلفة في أنحاء البلاد.

باكستان
الإرهاب
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