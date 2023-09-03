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تسجيل عدد قياسي يومي للمهاجرين عبر «المانش»

وفاة 6 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين بالقنال الإنجليزي
4 سبتمبر 2023 01:34

لندن (وكالات) 

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بلغ عدد المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا إلى بريطانيا مستوى قياسياً يومياً جديداً في العام 2023، حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية أمس.
وعبر 872 مهاجراً على متن 15 قارباً مختلفاً، أمس الأول، واحدة من أكثر القنوات ازدحاماً في العالم، في تجاوز للعدد القياسي السابق الذي سُجّل في العاشر من أغسطس وبلغ 756 مهاجراً.
يرتفع بذلك العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب إنكلترا حتى الآن منذ بداية العام 2023 إلى أكثر من 21 ألفاً، وهو عدد أقلّ من الذي سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي لكنه يطرح معضلة سياسية وعملية للحكومة البريطانية.
وتعهّدت لندن تشديدًا أكبر للمراقبة عند الحدود بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومة التي تقول إن الأعداد المتزايدة تمثل ضغطاً لا يمكن تحمله على المالية والمرافق العامة، تجريم الأشخاص الساعين للجوء عن طريق العبور بحراً بقوارب صغيرة، وترحيلهم إلى رواندا، في إجراءات انتقدتها الأمم المتحدة.
وعبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق انجلترا مذ بدأت بريطانيا إحصاء الوافدين في العام 2018.

المهاجرين
فرنسا
بريطانيا
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